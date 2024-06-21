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原財政部浙江專員辦監察專員張天強被查
http://www.CRNTT.com   2024-06-21 12:56:08


中央紀委國家監委官網截圖
　　中評社北京6月21日電／據中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組、河南省紀委監委消息，原財政部駐浙江省財政監察專員辦事處黨組書記、監察專員張天強（正司長級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組紀律審查和河南省信陽市監察委員會監察調查。

　　（來源：中央紀委國家監委網站）

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