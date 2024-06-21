黎以緊張局勢會否滑向全面戰爭？

中評社北京6月21日電／近幾日，以色列和黎巴嫩真主黨之間的緊張局勢快速升溫。以色列20日對黎南部發動襲擊，打死真主黨一名指揮官，真主黨隨後向以北部發射火箭彈，雙方劍拔弩張。此前，以色列國防軍18日發表聲明說，以軍方已批准在黎巴嫩開展軍事行動的計劃。對此，真主黨方面發出“將爆發全面衝突”的強烈警告。



新華社報導，分析人士指出，在加沙衝突延宕的背景下，以色列和黎巴嫩真主黨目前更多是在相互威懾、互探底線。但不能排除黎以邊境緊張局勢滑向全面戰爭的可能，這不僅會讓雙方兩敗俱傷，也將給加沙地帶停火止戰帶來更多變數。



局勢升級 雙方互探底線



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨多次使用火箭彈等武器自黎南部向以色列北部發動襲擊，以此聲援巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），以軍還以空襲和炮擊。今年5月以軍對加沙地帶南部城市拉法發起地面進攻後，真主黨襲擊升級，以色列則加大向黎南部發動空襲的力度，並于近期接連釋放將對黎發動大規模進攻的信號，包括以軍北方司令部本月6日宣佈完成對真主黨發動大規模進攻的部署，以軍18日宣佈批准在黎巴嫩開展軍事行動的計劃。



黎巴嫩真主黨對此毫不示弱。18日，真主黨宣稱其無人機偵察了以北部城市並展示了相關視頻。19日，真主黨領導人納斯魯拉警告，真主黨不希望戰事擴大，但如果以色列與真主黨開戰，真主黨將“無限制地”戰鬥。



多名分析人士認為，以色列和真主黨相互示強加劇了緊張局勢，但並非真想大規模動武。美國拉恩網絡公司中東和北非問題分析師瑞安·博爾表示，目前黎以局勢處於新一輪巴以衝突以來的“最危險階段”，但雙方尚未到達“全面戰爭”的地步。美國《紐約時報》援引以色列退休準將阿薩夫·奧賴恩的話說，雙方都在不斷試探對方底線，但目前看來都不希望爆發全面戰爭。



關於黎巴嫩真主黨升級對以色列的襲擊，以色列軍事情報部門前研究主管約西·庫佩爾瓦塞爾認為，其部分目的是迫使以色列同意在加沙地帶停火，從而保住哈馬斯在當地的力量。

