中國駐歐盟使團敦促歐方在南海問題上謹言慎行

中評社北京6月21日電／據中國駐歐盟使團：



問：6月20日，歐盟對外行動署發言人發表聲明，就6月17日中方在仁愛礁海域採取的“危險行動”深表關切，強調應尊重南海仲裁案裁決，稱中國海警《行政執法程序規定》的實施加劇了地區緊張局勢。中方對此有何評論？



答：6月17日，菲律賓1艘運補船和2艘快艇未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法“坐灘”軍艦偷運建築材料和武器裝備，圖謀實現對仁愛礁的永久侵占。菲方船只和人員故意衝撞中方船只，還對中方執法人員潑水、投擲物品等，嚴重威脅中方船只和人員安全。中方依法採取必要措施維護自身主權，合法合理，專業克制，無可非議。



仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，符合包括《聯合國憲章》在內的國際法。仁愛礁是無人島礁，根據中國和東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，各方應當維持仁愛礁無人無設施狀態。菲方在仁愛礁問題上一再違背承諾，一再侵權挑釁，是加劇海上緊張局勢的直接原因。



歐方有關聲明罔顧事實，顛倒黑白，對中方正當合法維權行動妄加非議，為菲方侵權挑釁行為站台背書，有關言論無助於維護南海和平穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



需要強調的是，南海仲裁案違背國際法基本原則，其裁決是非法的、無效的。任何試圖利用南海仲裁案非法裁決損害中方領土主權和海洋權益的圖謀都不會得逞。南海的航行自由從來都不是問題，每年10萬艘以上的商船航經該海域，至今沒有一艘商船遇到阻礙。中國海警《行政執法程序規定》的實施，旨在落實《海警法》，規範海警機構行政執法程序，更好維護海上秩序，符合國際通行做法。



在南海問題上，中方堅持同有關直接當事國通過談判協商妥處分歧，同時對任何海上侵權挑釁行徑予以堅決應對。歐盟不是南海問題的當事方。中方敦促歐方正視事實真相，秉持客觀公正，在南海問題上謹言慎行，切實尊重中方權益以及地區國家為維護南海和平穩定付出的努力。