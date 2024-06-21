中國駐日使館：敦促日方停止煽風點火挑事生非

中評社北京6月21日電／據中國駐日本大使館：



問：日前，日本外務省就近期南海局勢緊張發表新聞稿，請問你對此有何評論？



答：日方再次在南海問題上發表搬弄是非、顛倒黑白的錯誤言論，不顧事實真相對中國進行無理指責，我們對此表示強烈不滿和堅決反對，提出嚴正抗議。



我要強調，近期圍繞仁愛礁的有關事態是非曲直是清楚的。菲律賓不顧中方勸阻一再謀求向“坐灘”軍艦非法運補，企圖長期侵佔中國南沙群島仁愛礁。中國海警執法合理合法，專業克制。中方將繼續依法應對菲方侵權挑釁行徑，堅決維護自身主權權益。



我們堅決反對日方借南海仲裁案非法、無效裁決向中方施壓。眾所周知，南海仲裁庭違背“國家同意”原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。中國不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。



日本不是南海問題當事方，無權介入中菲間涉海問題，日方同美菲合作不得損害中方領土主權和海洋權益，不能以此為菲方非法主張站台背書。事實證明，南海航行自由從來就不存在問題，而恰恰是某些域外國家抱著一己私利拼凑小圈子，不斷給南海局勢製造緊張和麻煩。我們嚴正敦促日方停止煽風點火，挑事生非，不要成為南海的攪局者和肇事者。

