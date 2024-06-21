“兩高三部”發佈關於懲治“台獨”分子的意見

中評社北京6月21日電／6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發佈《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），自發佈之日起施行。



新華社報導，《意見》深入貫徹習近平法治思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出具體規定，為司法辦案提供明確指引。



一是針對分裂行徑，明確犯罪認定標準。對極少數“台獨”頑固分子組織、策劃、實施“法理台獨”、“倚外謀獨”、“以武謀獨”等分裂行徑，明確適用分裂國家罪、煽動分裂國家罪的具體情形，規定相關犯罪所涉“首要分子”、“罪行重大”、“積極參加”等的認定標準。



二是明確從重情節，重申追訴期限。明確規定與外國或者境外機構、組織、個人相勾結實施分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為的，依法從重處罰。犯罪行為有連續或者繼續狀態的，追訴期限從犯罪行為終了之日起計算；在公安機關、國家安全機關立案偵查或者人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。



三是堅持寬嚴相濟，體現罰當其罪。堅持依法懲治，做到當嚴則嚴，該寬則寬。專門規定“台獨”頑固分子主動放棄“台獨”分裂立場，不再實施“台獨”分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，符合刑事訴訟法相關規定的，可以撤銷案件、不起訴或者對涉嫌數罪中的一項或多項不起訴。



四是遵循法定程序，保障訴訟權利。明確對“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪案件可以依法適用缺席審判程序；明確規定犯罪嫌疑人、被告人依法享有辯護權、上訴權等訴訟權利。



《意見》指出，人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關和司法行政機關要充分發揮職能作用，依法嚴懲“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，堅決捍衞國家主權、統一和領土完整。