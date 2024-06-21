兩高三部關於懲治“台獨”分子的意見（全文）

中評社北京6月21日電／最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 國家安全部 司法部印發《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知



各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳（局）、國家安全廳（局）、司法廳（局），解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院、新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局、國家安全局、司法局：



為依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，切實維護國家主權、統一和領土完整，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定，結合工作實際，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合製定了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，現予以印發，請認真貫徹執行。



最高人民法院 最高人民檢察院



公安部 國家安全部 司法部



2024年5月26日



關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見



為依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，切實維護國家主權、統一和領土完整，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定，結合工作實際，制定本意見。



一、總體要求



1.世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。極少數“台獨”頑固分子大肆進行“台獨”分裂活動，嚴重危害台灣海峽地區和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關和司法行政機關要充分發揮職能作用，依法嚴懲“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，堅決捍衞國家主權、統一和領土完整。

