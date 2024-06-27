快評：網路有記憶　波特王“翻車”不意外

中評社快評／台灣網紅“波特王”日前聲稱大陸將邀台灣網紅到大陸旅遊拍片，“砸錢對台灣文化統戰”。國台辦發言人朱鳳蓮26日回應指出，互聯網是有記憶的，這位網紅也曾經多次到大陸交流旅遊；如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。



朱鳳蓮指出“波特王”也曾經多次到大陸交流旅遊，擊中要害。台灣有媒體認為“波特王”反被起底，臉被打腫了。的確，互聯網是有記憶的，“波特王”“翻車”不意外，是他自己沒長好記性。



早前“波特王”已被挖出6年前曾赴北京旅遊拍片，畫面中他造訪著名的老北京風情街，品嚐撒尿牛丸和粉絲推薦的柳橙汽水。許多網友到他的影片下留言砲轟，質疑他說一套做一套，甚至譏諷這是“大型翻車現場”，“原來你六年前就是第一批被統戰的網紅”。



在涉及兩岸關係的問題上說一套做一套，台灣綠營中人有太多類似的例子，過往也有很多被曝光，比如一邊反大陸，一邊到大到做生意掙錢；又比如民進黨當局一邊宣稱兩岸要交流，一邊又人為製造阻礙，等等。



朱鳳蓮昨天除了回應“波特王”的問題，還針對綠媒報導的“台灣某電視台政論節目有大陸官媒記者盯梢”一事做出反擊。朱鳳蓮指出，相關報導是徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠；民進黨當局利用該報導惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導島內民眾，用心極為險惡。



所謂“陸媒介入台灣政論節目”，是民進黨當局指使綠媒和豢養的網軍對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立；栽贓、陷害、恐嚇、懲罰持不同立場的媒體的又一次操作。因為無中生有，辱人智慧，很容易就被揭穿。