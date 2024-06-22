國台辦發布會解讀懲治台獨《意見》

國台辦與相關部門於6月21日下午聯合舉行新聞發布會（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月22日電（記者 李子寧）國務院台辦和相關部門21日下午聯合舉辦專題發布會，就最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的制定背景、主要內容和重點條文等進行解讀並答記者問。以下是發布會全文：



國台辦發言人陳斌華：各位記者朋友，大家下午好！歡迎參加國務院台辦和相關部門聯合舉辦的專題發布會。



當前台海形勢複雜嚴峻。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，大肆宣揚“台獨”分裂謬論，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，嚴重違背島內主流民意，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對於涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的頑固分子，我們決不容忍、決不姑息，決不聽之任之，必須反制，必須懲戒。



為嚴厲打擊“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，5月26日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，於今天發布施行。



為幫助大家全面準確理解這份重要涉台司法文件，我辦特別邀請最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第二庭馬岩庭長，最高人民檢察院重大犯罪檢察廳張慶彬副廳長，公安部法制局副局長、一級巡視員孫萍，司法部律師工作局田昕局長，為大家介紹解讀這份司法文件的制定背景、主要內容和重點條文。



首先請最高人民法院刑事審判第二庭馬岩庭長介紹《意見》的制定背景和主要內容。