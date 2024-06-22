公安部：將對“台獨”頑固分子依法終身追責

公安部法制局副局長孫萍（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月22日電（記者 李子寧）國務院台辦和相關部門21日下午聯合舉辦專題發布會，就最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的制定背景、主要內容和重點條文等進行解讀並答記者問。公安部法制局副局長孫萍在回答記者提問時表示，根據“兩高三部”《意見》的規定，對於實施分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為的“台獨”頑固分子，一經偵查機關立案偵查或者人民法院受理案件，無論他們逃到何方，都將依法終身追責。



有記者提問到，對“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，請問在追訴時效期限上是如何具體規定的？



孫萍表示，根據《中華人民共和國刑法》第八十七條、八十八條、八十九條和危害國家安全犯罪的相關規定，對分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，根據犯罪情節不同，規定了不同的追訴期。以“首要分子”或者“罪行重大”的為例，煽動分裂國家犯罪，法定最高刑為五年以上有期徒刑，其追訴期限是十五年；分裂國家犯罪，法定最高刑為死刑，其追訴期限是二十年；分裂國家犯罪情節特別惡劣、後果特別嚴重、依法必須追究刑事責任的，即使二十年的追訴期限已過，按法定程序報請最高人民檢察院核准後，仍然可以依法追訴。



根據“兩高三部”《意見》的規定，再強調兩點：一是分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，如果是連續實施、繼續實施的，那麼對連續或者繼續狀態的時間是不計算在追訴期限內的，要在犯罪終了之日起才開始計算追訴期限。這就意味著，“台獨”頑固分子的分裂行為一天不停止，法律追責的利劍就始終高懸。

