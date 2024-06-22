國台辦：依法懲治“台獨”頑固分子合情合理

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月22日電（記者 李子寧）國務院台辦和相關部門21日下午聯合舉辦專題發布會，就最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的制定背景、主要內容和重點條文等進行解讀並答記者問。國台辦發言人陳斌華在回答記者提問時表示，運用刑事司法手段懲處分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法。台灣是中國的一部分，國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。《意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。



有記者提問到，或許有台灣民眾會擔心這份司法文件影響他們的言論自由，可能對參與兩岸交流產生顧慮。請問發言人對此有何回應？



陳斌華表示，運用刑事司法手段懲處分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法。台灣是中國的一部分，國家絕不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。



《意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。“台獨”是導致台灣兵凶戰危、民眾利益受損的最大禍源。衹有依法嚴懲“台獨”分裂犯罪，台灣同胞才能安享兩岸關係和平發展紅利，才能真正過上和平安寧的好日子。



我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞參與兩岸各領域交流合作、共享中國式現代化發展機遇。希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清“台獨”分裂的極端危害性、破壞性，站在歷史正確的一邊，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，以實際行動維護台海和平穩定和自身安全福祉，與大陸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復興的美好未來。