中國商務部：中歐貿易摩擦責任完全在於歐方

中評社北京6月21日電／針對中歐當前出現的貿易摩擦局面，中國商務部新聞發言人21日表示，歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發“貿易戰”，責任完全在於歐方。中方希望歐方落實好雙方領導人達成的共識，按照世貿組織規則，通過對話協商妥處分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控。



有記者問，近期有媒體報導稱，中方宣佈對歐盟產豬肉等發起反傾銷調查，是對歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露的反制，歐方各界擔心貿易摩擦升級，或引發“貿易戰”。請問對此有何評論？



這位發言人表示中方注意到有關報導，並強調對於中歐當前出現的貿易摩擦局面，中方是不願看到的。中方始終秉持雙方領導人共識精神，在雙邊會見、世貿組織第13屆部長級會議（MC13）等多雙邊場合，通過會見、會談、通話、信函等各種方式，不斷向歐盟機構及成員國闡明中方立場，展示開放合作態度，明確要求通過對話協商妥善解決問題。中方始終遵循世貿組織規則，審慎克制使用貿易救濟措施。



“令人遺憾的是，歐方不斷挑起貿易爭端。”這位發言人說，僅2024年以來，歐方就密集出台了31項對華貿易投資限制措施，其中貿易救濟措施25項，還對華發起了外國補貼條例（FSR）調查、國際採購工具（IPI）調查，嚴重干擾中歐經貿合作。歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發“貿易戰”，責任完全在於歐方，至少歐方有“三個沒有”做到。



一是領導人共識沒有得到落實。中歐雙方領導人在深化合作、妥處分歧方面一直有著廣泛共識。習近平主席多次強調，中歐應該加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥處分歧。歐方領導人也多次表示高度認同，希望與中方加強交往對話，開展更多互利合作。此次歐方反補貼調查中，歐方無視雙方領導人達成的重要共識，罔顧客觀事實，不顧中方多次嚴正交涉，預設調查結果，裁出不當稅率，損害雙方企業利益，破壞中歐經貿合作大局，影響全球應對氣候變化合作。

