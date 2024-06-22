台胞探訪京津冀協同發展騎行活動啟動

6月21日，2024台胞（台青）探訪“京津冀協同發展”騎行活動正式啟動。（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月22日電（助理記者 馬一鳴）6月21日，2024台胞（台青）探訪“京津冀協同發展”騎行活動在大興區正式啟動。本次活動由北京台資企業協會、天津市台灣同胞投資企業協會、河北省石家莊市台灣同胞投資企業協會和保定市台灣同胞投資企業協會共同主辦，北京台協自行車俱樂部、北京廣播電視台交通廣播、捷安特京商貿有限公司、大興區新興產業促進服務中心承辦。北京市台辦主任霍光峰、大興區委常委蔡小軍、市台辦副主任劉先傳、大興區副區長周新蓉等出席啟動儀式，來自京台兩地的80餘名企業家和嘉賓參加活動。



北京市台辦主任霍光峰在致辭中指出，兩岸交流合作大勢不可擋，兩岸同胞走近走親意願不可違，我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台胞分享中國式現代化全面推進的機遇和成果，希望兩岸同胞通過騎行以車會友，增進友誼，愛上騎行，愛上京津冀。大興區委常委蔡小軍表示，大興區是京津冀協同發展的橋頭堡和新高地，期待兩岸企業家走進大興、投資大興、興業大興，希望騎行活動成為溝通兩岸交流的一座新橋梁。在啟動儀式上，兩岸青年還進行了騎行技巧、街舞和武術表演，他們以多種方式，跨越時空，將兩岸交融的魅力展現得淋漓盡致。



當天下午，台胞和眾多媒體人乘坐氫能大巴，先後參訪了大興國際氫能示範區、北京星際智造科技有限公司、北京大興國際機場臨空經濟區和北京細胞治療集團，實地感受兩岸科技創新合作成果和北京科技發展新動能。



今年是京津冀協同發展上升為國家戰略十周年，本次騎行活動以“騎行京津冀、感受新發展”為主題，通過5天、450餘公里的騎行，帶領台胞（台青）深入瞭解京津冀協同發展新成果，感受京津冀協調發展新變化，傳遞兩岸同胞期待共同發展的心聲，助力兩岸科技創新中心建設，為兩岸融合發展創造更廣闊的合作空間。6月22日早上8點，來自兩岸的30餘位青年朋友將從大興機場出發，開啟騎行之旅，並於當天下午抵達“天津之眼”。

