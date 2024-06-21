普京訪朝訪越釋放哪些信息？

中評社北京6月21日電／新華社報導，俄羅斯總統普京日前訪問朝鮮和越南，這是他自2000年後時隔24年再度訪朝，也是他以總統身份第五次訪越。普京接連訪問朝鮮和越南引發世界高度關注。普京此次訪問取得哪些成果？有何意義，將產生什麼影響？美韓日對此作何反應？



訪朝：俄朝協作提升至新水平



普京19日對朝鮮進行國事訪問。據朝中社報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩在平壤國際機場迎送普京。在平壤期間，普京受到“最高級別國賓待遇”，平壤數十萬群眾夾道歡迎。雙方當天簽署《全面戰略伙伴關係條約》和有關建設邊境公路橋以及衞生、醫療教育、科學合作等政府間協議。



普京在與金正恩舉行“歷史性會晤”後表示，安全問題和國際議程在此次會談中佔據重要地位，俄朝《全面戰略伙伴關係條約》是將兩國協作提升至新水平的突破性文件，俄方不排除根據這一條約與朝鮮發展軍事技術合作的可能。條約規定，當任何締約方遭受侵略時，另一方將向其提供援助。



金正恩說，普京此訪是發展朝俄睦鄰友好關係、築牢兩國民意基礎、維護世界和平穩定的有意義的戰略舉措。他表示，面對風雲變幻的國際政治局勢，朝方將與俄方更加密切戰略溝通，鞏固友誼基石。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫19日說，《全面戰略伙伴關係條約》為俄朝關係發展奠定基調，也是兩國致力於發展各領域雙邊關係的體現。他同時表示，俄朝合作不針對任何第三方國家。



俄羅斯國際事務理事會主任安德烈·科爾圖諾夫認為，普京訪朝彰顯俄方對朝方的政治支持，也意在表明西方國家孤立俄羅斯的企圖已被挫敗。莫斯科國立國際關係學院教授謝爾蓋·盧佳寧對俄羅斯媒體說，普京訪朝實際上是實施俄方宣佈的“建立歐亞安全體系計劃的開始”。俄羅斯科學院中國與現代亞洲研究所韓國研究中心首席研究員康斯坦丁·阿斯莫洛夫指出，本次俄朝領導人會晤將俄朝合作提升到新的水平。

