快評：懲治台獨的《意見》釋出多層重大訊號

中評社快評/最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部5月26日聯合制定印發了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》），並於6月21日發佈施行，引起各方高度關注。



《意見》的內涵非常豐富，釋出多層重大訊號：



首先，《意見》的制定和發布施行，是大陸一系列反制、懲戒“台獨”分裂行徑舉措的重要組成部分。



其二，兩岸雖未統一，但反制、打擊、懲戒極端“台獨”分裂勢力已納入國家治理範圍，並推出操作性強的措施。《意見》根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規定，對依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程式規範等作出具體規定，為司法辦案提供明確指引。



其三，《意見》有幾個關鍵詞特別重要：一是強調“依法懲治”；二是強調針對的是“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，強調精準打擊，而不是針對廣大台灣同胞；三是強調堅持寬嚴相濟，依法懲治力度當嚴則嚴、該寬則寬，對“台獨”頑固分子主動放棄“台獨”分裂立場、不再實施“台獨”分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大的，可以撤銷案件、不起訴或者對涉嫌數罪中的一項或多項不起訴。



《意見》制定和施行，必將有力打擊、懲治“台獨”分裂勢力的分裂行徑，對未來兩岸關係的發展產生重大影響。

