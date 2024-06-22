中評現場：走進大興　台胞感受科技新發展

參訪團在全球最大的加氫站“海珀爾加氫站”前合影（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月22日電（助理記者 馬一鳴）大興區是首都對外開放的前沿陣地。6月21日下午，中評社記者跟隨眾多台胞及媒體人，一起走進大興區，乘坐氫能大巴，先後參訪了大興國際氫能示範區、北京星際智造科技有限公司、北京大興國際機場臨空經濟區和北京細胞治療集團，實地感受了兩岸科技創新合作成果和北京科技發展新動能。



據瞭解，大興歷史悠久，自先秦時期建縣至今已經有2400多年的歷史，是最早的建制縣之一。機場是經濟形勢發展的橋頭堡，大興機場自啟用以來，吞吐量一直處於增長狀態，大興機場也被英國《衛報》譽為新世紀的“七大奇跡”之首。新機場位於京津冀城市群的黃金分割點，從機場出發，無論是到天安門，天津，還是雄安新區，最短的車程均可控制在30分鐘左右。大興區也有眾多高新技術產業，包括氫能源區、臨空經濟區、北京細胞治療集團等等。



大興區新興產業促進服務中心黨組書記、主任馬燕珠向中評社記者說道，下午參訪團所走訪的幾個企業都是很具有代表性的，生物醫藥是大興區的主導產業，氫能也是大興區新質生產力的重要代表。“我們想讓更多的企業家走進大興、多瞭解大興，將來會帶著熱愛來大興投資。”她說。同時，馬燕珠還表示，目前在大興的一部分企業也是台資企業，例如呷哺呷哺等，她希望此次活動能夠在材料、電子信息等方面拓展與台灣地區的合作，增進與台灣同胞之間的溝通。



參訪過程中，中評社記者注意到隨行台胞紛紛拿出手機進行打卡留念，台青沈傑表示，以前只是在新聞里瞭解過大興機場周邊的規劃，這次能夠實際來到大興區的園區裡面參觀，感到非常開心，同時，作為中國人能夠看到我國節能科技的發展也更加自豪。沈傑說自己也是第一次乘坐氫能大巴車，感覺整個大巴的行駛非常平穩，並且在瞭解到氫能在使用過程中唯一產生的廢棄物就是水後，感到十分震撼，他認為氫能這一能源的利用也是未來科技發展的方向。



台青徐禦格在參觀完氫能示範區後表示，氫能利用是一個非常讓人感動的計劃，因為能源問題、環境問題已經不僅僅是兩岸的問題，而是整個人類的問題，是一個人類可持續發展的問題。“這樣的能源技術運用在我們現代的場景中，是一個很偉大的進步。”她說。在參觀完北京星際智造科技有限公司後，她對於“火箭能夠回收”非常震驚，並且認為這是技術上一個很大的突破。

