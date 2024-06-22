京台社區發展論壇在北京門頭溝區舉行

中評社北京6月22日電／6月20日，以“交流分享 互學互鑒”為主題的基層社區手拉手走進門頭溝暨2024京台社區發展論壇系列活動在門頭溝區大峪街道文化活動中心成功舉辦。兩岸基層民眾、社區代表60餘人參加相關活動。



大家首先走進大峪街道文化活動中心，實地瞭解門頭溝基層社區民眾的點滴生活場景，在非遺體驗館，台胞們饒有興趣地體驗了一下中華非遺技藝“艾草錘”製作技藝，社區老師向台胞介紹了艾草在中國中醫養生歷史中的地位，手把手教授了“艾草錘”的製作技藝和使用方法，隨後大家你教我學迫不及待開始動手製作了艾草錘，親身體驗了傳統養生文化的魅力，現場溫馨有愛，一片歡聲笑語。



在交流分享環節，京台社區代表積極上台發言，分享各自在社區建設、社區治理方面的好經驗好做法，探討研究了社區營造的新模式與社區發展的未來趨勢，大家一致表示我們要互相學習，攜手建設我們的和美家園。門頭溝區大峪街道龍山三區社區主任劉玉偉表示：通過此次交流，我學習到了台灣在社區營造方面的好經驗好做法，現場的一名台胞也表示，他是第一次來大陸，親身感受到了這裡民眾生活環境的美好，他說，我還會再來的。



下午，參訪團成員來到門頭溝區潭柘寺鎮考察調研了鄉村發展情況。大家在門頭溝區潭柘寺鎮的檀穀小鎮裡，詳細瞭解了該鎮用好生態聚寶盆，挖掘傳統村落價值，盤活利用閑置資源，推進鄉村全面振興的有關情況，並在檀穀小鎮裡親身體驗將煙火日常與遠離喧囂的人生理想融為一體的小鎮新生活新業態，實實在在體會了一下當地百姓生活的美好。隨後，台胞們還參訪了北京精雕科技集團有限公司產品展示廳，瞭解精密數控機床研發、製造和應用情況，現場觀看了機械鑽頭在雞蛋殼上雕刻紋樣的“獨門絕技”，給大家留下了深刻的印象。參訪團成員表示，此次參訪我們既體會了門頭溝區傳統文化的傳承與科技創新成果，也看到了這裡日新月異的發展變化，希望今後有更多機會到這裡來交流體驗。





