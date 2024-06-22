發車！台胞暢騎京津冀　感受新發展

發車儀式前騎行團團員合影留念（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月22日電（助理記者 馬一鳴）6月22日一早，2024台胞探訪“京津冀協同發展”騎行活動發車儀式於北京大興國際機場木棉花酒店舉行，來自兩岸的二十餘位騎友參加了此次活動。本次騎行活動以“暢騎京津冀、感受新發展”為主題，將通過5天、450餘公里的騎行，帶領台胞深入瞭解京津冀協同發展新成果，感受京津冀協調發展新變化，傳遞兩岸同胞期待共同發展的心聲，助力兩岸科技創新中心建設，為兩岸融合發展創造更廣闊的合作空間。



騎行是一個媒介，是全民健身、綠色出行的重要方式。此次騎行活動的出發點位於北京中軸線的延長線上，那麼為什麼從中軸線出發呢？中評社記者瞭解到，將起點定在中軸線上是希望台胞能自中軸線開始，沿途通過騎行來感受祖國的大好河山，欣賞並領略各地的風景、文化，感受京津冀的發展和變化，同時也希望台胞能夠通過此次活動與更多的大陸青年交流。



活動開始前，台青沈傑在接受採訪時說：“其實北京台胞騎行已經有相當長的歷史，幾年前我們有京滬騎行，用了將近兩個禮拜的時間從北京一路沿著京滬線騎到上海。另外，在國慶節的時候我們也曾繞著北京的街道繪出一個祖國疆土的輪廓來獻禮祖國。”沈傑也認為騎行這項活動時間消耗較長，是一個非常難得的結交朋友的機會，同時在這個過程中瞭解當地的發展情況和風土人情，是非常有意義的事情。



作為此次騎行團的一名成員，同時也是“資深騎友”的黃耀駿表示，參加這次的京津冀騎行活動首先能夠鍛煉身體，另外也能夠有一個機會更好地瞭解北京，瞭解京津冀地區，深入感受整個地區的文化和領略當地風貌。他還表示自己十分期待此次行程，也感謝這次活動給了自己一個深入學習瞭解京津冀戰略的機會，拓展自己的視野。



今年是京津冀協同發展上升為國家戰略十周年，兩岸青年們將延續京台青年京滬騎行及環騎大北京的“騎行＋交流”的活動理念，丈量土地，近距離接觸沿途的風土人情，深入瞭解京津冀地區的規劃。騎行隊員也將首先以“龍的傳人”的身份，在龍年帶著“畫龍點睛”的美好祝願，從北京大興機場出發，途徑天津、保定和雄安新區，最後返回首都。

