中評關注：奧布萊恩抗華論意味著什麼？

奧布萊恩鼓吹強硬抗華論引發新冷戰甚至衝突之憂 網絡相 中評社華盛頓6月22日電(記者 余東暉)特朗普第一任內的國安顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)最新在權威外交期刊發表的文章引發廣泛關注,因為這可能代表著特朗普第二任的外交政策方向。尤其是文中提出的一系列強硬對抗中國的建議,令外界擔心特朗普第二任可能發動對華“新冷戰”,甚至走向“自我實現預言”的美中衝突。



即將出版的《外交事務》7/8月期刊將奧布萊恩的這篇“通過實力回歸和平--為特朗普的外交政策辯護”(The Return of Peace Through Strength:Making the Case for Trump’s Foreign Policy)作為重點文章推薦,文章內容日前已經曝光。



這篇文章通篇貫穿的主題是“如果你想要和平,就要準備戰爭。”(If you want peace, prepare for war)。 將特朗普吹噓為“和平締造者”的奧布萊恩稱,“如果特朗普連任,現實主義將帶著傑克遜式的味道回歸”。特朗普的執政理念與美國第七任總統傑克遜有頗多相似之處,包括對敵人決一死戰的態度。傑克遜是特朗普最崇拜的前任。



奧布萊恩的這篇文章將中國視為最主要的“強大的軍事和經濟對手”;批評拜登政府與中國展開外交接觸和可行合作;宣稱“美國軟弱和失敗的泥沼迫切需要特朗普式的以實力恢復和平。在與中國的競爭中,這種需求最為迫切”。