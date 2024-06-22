王毅同尼日利亞外長圖加爾會談

中評社北京6月22日電／6月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同尼日利亞外長圖加爾會談。



新華社報導，王毅表示，尼日利亞是具有廣泛影響的非洲大國，在中國外交全局和對非交往中處於獨特和重要位置。發展好中尼關係，不僅符合兩國人民共同利益，對中非關係也具有示範引領意義。今年是和平共處五項原則發表70周年。建交50多年來，中尼以實際行動踐行和平共處五項原則，兩國關係成為發展中大國之間平等合作、互利共贏的典範。雙方始終堅定支持對方捍衞國家主權、安全和發展利益，支持彼此走符合本國國情的發展道路。兩國務實合作成為中非合作“第一方陣”，共建“一帶一路”使大批項目在尼相繼落地，助力尼經濟社會發展。我們願同尼方做相互支持的好兄弟、互利共贏的好伙伴、捍衞公平正義的好朋友、維護和平穩定的好搭檔，攜手實現發展振興，推動中尼、中非關係不斷邁上新台階。



王毅表示，中方高度關注並願為薩赫勒地區和平安全提供支持，支持尼方作為西非國家經濟共同體輪值主席國，為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方讚賞尼加入“全球發展倡議之友小組”，願同尼方加強協調配合，增強全球南方力量，共同維護國際關係基本準則，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



圖加爾表示，尼中始終相互尊重、共同發展，兩國關係強勁有力，各領域合作成果豐碩。衷心感謝中方長期以來支持尼加快發展，尼日利亞將繼續毫不動搖堅持一個中國原則。希同中方加強高層交往，深化戰略溝通，開展更緊密務實合作，為兩國人民創造更美好、更繁榮的未來。尼方由衷欽佩習近平主席卓越領導力，高度讚賞中方系列重大全球倡議，完全贊同發展中國家應把前途命運掌握在自己手中，走出符合自身國情的現代化之路。願同中方攜手，團結“全球南方”國家，堅持多邊主義，捍衞公平正義。



雙方還就中非合作深入交換意見，將共同推動今秋在華舉行的中非合作論壇新一屆會議取得豐碩成果。