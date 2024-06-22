中國和尼日利亞政府間委員會首次全會聯合聲明

中評社北京6月22日電／中華人民共和國和尼日利亞聯邦共和國政府間委員會首次全會聯合聲明



2024年6月21日，中共中央政治局委員、中華人民共和國外交部長王毅與尼日利亞聯邦共和國外交部長優素福·圖加爾舉行會談，並共同主持召開中尼政府間委員會首次全會。



一、雙方回顧建交50多年來中尼關係發展積極成果，共同規劃下階段雙邊關係，並就中非關係以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，達成了廣泛共識。



二、雙方認為，50多年來，兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，歷久彌堅，已形成政治外交上互信、務實合作上互惠、國際事務中互助、人文交流中互鑒的優良傳統。



雙方承諾在聯合國、G20、金磚國家等國際事務中支持對方所作努力。



三、尼方認為世界上衹有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的“台灣獨立”，反對外部勢力干涉中國內政，支持中國政府為實現國家統一所作努力。



雙方同意致力於維護薩赫勒地區良治、民主、和平、安全和穩定，認可尼方在打擊恐怖主義和其它跨境犯罪等方面的領導作用。雙方還一致同意通過基礎設施建設和部門合作確保地區經濟活力。



中方讚賞提努布總統在西非經濟共同體發揮的領導作用和為實現該地區穩定所作的努力。



雙方承諾加大力度保護各自國內對方國家公民的權利和尊嚴，為對方企業營造有利營商環境。



雙方同意相互支持對方促進國家統一、民族團結、社會和諧的努力，不斷提升政治互信水平，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上進一步相互支持。



四、雙方強調中非合作論壇對於中非關係及國際和平發展的重要性。尼方積極支持中方主辦2024年中非合作論壇峰會。

