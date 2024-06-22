國家發改委：將採取措施維護中國企業合法權益

中評社北京6月22日電／據國家發展改革委：6月22日上午，國家發展改革委主任鄭栅潔在京會見德國聯邦副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克，共同舉行中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話。中方國家發展改革委、外交部、工業和信息化部、生態環境部、交通運輸部、人民銀行、國家能源局，江蘇省、四川省以及國家節能中心代表，德方聯邦經濟和氣候保護部、外交部、環境部，德國聯邦議院、德國駐華使館，巴符州、北威州以及德國國際合作機構代表參加對話。



國家發展改革委表示，本次對話旨在落實兩國領導人就加強中德氣候變化和綠色轉型對話合作重要共識，扎實推進政策交流和務實合作。近年來，中國綠色低碳發展成效顯著，在推進自身綠色轉型的同時，為全球應對氣候變化作出了積極貢獻。作為最大的發展中國家，中國承諾用30年左右的時間實現從碳達峰到碳中和，所用時間全球最短、碳排放強度降幅全球最大，體現了最大雄心力度。



國家發展改革委指出，所謂中國新能源產業“產能過剩”論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加征關稅與歐盟高舉的“綠色發展大旗”不一致，保護主義只會拖累全球應對氣候變化和綠色低碳轉型進程，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。當前新能源汽車的全球產能還不能滿足市場需求，中國的新能源汽車對推動全球綠色低碳轉型還可以作出更大貢獻。



國家發展改革委強調，合作始終是中德雙邊關係的主基調，中德在能源綠色轉型、綠色低碳產業發展、低碳零碳技術推廣方面互補性很強、市場空間廣闊、合作基礎扎實。中方願與德方以本次對話召開為契機，在能效和循環經濟、氣候多邊進程、工業減碳、能源轉型等重點領域進一步提升合作水平，在綠色低碳技術領域進一步挖掘合作空間，助力兩國綠色低碳發展和經濟持續向好發展，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。

