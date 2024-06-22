民進黨將提“釋憲”　朱立倫：趁空窗期速抓弊

中評社台北6月22日電／“行政院”針對“國會”改革法案提出的覆議案，遭藍白聯手否決後，綠營將聲請“釋憲”反制。國民黨主席朱立倫22日表示，民進黨怕過去種種弊案被揭露出來，所以不會留任何空隙讓“國會”行使調查權，國民黨將窮盡一切力量，趁空窗期查弊。“立委”羅智強也呼籲，大法官要有自覺，自己是“憲法”的守門人，而不是民進黨的看門狗。



隨著“國會”改革覆議失敗，“總統府”、“行政院”、民進黨團乃至“監察院”，可能四路並行，企圖透過“釋憲”一舉大反攻。而國民黨則不斷舉辦“國會”改革說明會，強化民意厚度。



中時新聞網報導，國民黨今天在中央黨部舉辦“國會”改革說明會，朱立倫表示，從今天開始還有104場室內外的宣講活動，除此之外，也有很多街頭宣講，希望支持者能夠清楚“國會”改革、民生法案的理念，加入跟民眾宣講。



針對綠營聲請“釋憲”，朱立倫說，民進黨是無所不用其極的在保護自己的政黨利益，為了他們鞏固自身權力，甚至怕過去這些弊案被揭露出來，他可以看出民進黨非常擔憂。



朱立倫認為，民進黨不會留給社會大眾任何的空隙，因為只要中間有空窗期，“國會”進行調查，朝野如果揭發出很多弊案，民進黨大概就撐不住了，所以民進黨現在是窮盡一切力量自我保護，一定避免任何空窗期。至於國民黨將優先調查哪些弊案，朱立倫說，民眾關心的弊案通通都希望能夠揭露出來。



朱立倫致詞時也表示，民進黨拼死命反對，最怕過去8年的弊案透過“國會”調查查出的話，民進黨會動搖黨本，就沒辦法繼續貪污舞弊。國民黨會趁他們提“釋憲”之前盡快抓出弊案。



羅智強則表示，這一屆大法官，全部都由民進黨提名，會有疑慮這是正常的，但他也呼籲，大法官要有自覺，自己是“憲法”的守門人，而不是民進黨的看門狗。