修法為罷免解套？朱立倫：下會期黨團大會討論

中評社台北6月22日電／“立院”外21日上演“青鳥vs.藍鷹”對決戰，雙方支持者隔著一條街拚場，各自表達訴求。而雙方人馬祭出罷免攻勢，兩邊陣營各有想罷免的“立委”。由於曾有國民黨“立委”提出要修選罷法提高罷免門檻，是否會採取此方式解套？國民黨主席朱立倫直言，這會期關心將關心民生法案。其他法案下個會期會透過黨團大會再來討論。



國民黨“立委”許宇甄提案修《公職人員選舉罷免法》，提高罷免門檻，且就職未滿一年者，不得為罷免的提議與連署。原訂要於上月底快馬加鞭趕進度，後國民黨又作罷，該法案仍在委員會審查階段。現社會罷免氣氛濃厚，外界也關心國民黨是否重啟修選罷法來解套。



中時新聞網報導，朱立倫今表示，這個會期關鍵的重點，除了“國會”改革，還有包括核電延役，包括財劃法、巴氏量表，以及地方關心的一些重要的民生法案。至於其他法案，下個會期會透過黨團大會再來討論。



“立委”羅智強則說，民進黨賭輸就翻桌，不服2024選舉的雙少數局面，所以不管是覆議、“釋憲”、罷免都一樣，國民黨就是審慎面對因應，讓民進黨不能輕易得逞，相關法制國民黨會有討論。



“立委”王鴻薇也表示，從昨天開始，罷免行動如火如荼，聽說綠營民團已經在收集連署書，很多“立委”上任到現在不到半年，沒有大錯狀況下，罷免只是政治性報復，因為民進黨輸不起，就遍地烽火喊罷免，實在浪費社會資源，也造成社會動盪。



王強調，國民黨提案選罷法的罷免門檻做調整，修法方向是罷免票數要高於得票數，這樣才合理。