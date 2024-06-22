開始揭弊　藍黨團喊話賴清德：“釋憲”前三思

中評社台北6月22日電／藍白兩黨昨（21日）攜手封殺“國會”改革覆議案。國民黨團今指出，昨日場內“立委”與場外支持下共同寫下民主新頁，未來也會謹慎行使聽證調查權，讓過去民進黨8年各種弊案一一現形，並強調政府受到“國會”實質及有效的監督，才是真正的民主。最後他們也喊話賴清德民進黨政府，要“釋憲”前三思而行。



中時新聞網報導，國民黨團指出，6月21日是歷史上重要的一刻，國民黨團全體“立委”以神聖的一票，最終於在野黨“立委”們全數票票入軌，以62票比51票，否決民進黨政府針對《立法院職權行使法部分條文修正草案》、《中華民國刑法修正案》所提出的二項覆議案，還權於民，讓陽光普照“國會”。



國民黨團表示，“國會”承載著人民的負託，將謹慎的執行“國會”聽證調查權，要讓民進黨8年來各種見不得光的貪腐一一現形，還人民一個清廉的“國家”，一個有權就要有責的政府，政府必須受到“國會”實質及有效的監督，才是真正的民主。



國民黨團指出，昨天來自全民四面八方的民眾，超過數千民的民眾自發性來到“立法院”，力挺“國會有能 人民有權”、“反貪腐 查弊案”的訴求，“行政院”提出的覆議案被否決，見證了“中華民國”民主史上歷史性的一刻，“立委”展現最新的民意，堅持“國會”要改革，人民要真相。



國民黨團承諾，掌握“國會”多數的“立委”們會好好運用人民給予的權力，讓陽光進入“國會”，落實“國會”聽證調查權、人事同意權實質審查，更要讓反質詢、實問虛答的官員受到法律的約束。人民要的是“國會”監督政府，不是行政權霸凌、監督“國會”，導正當前民進黨以行政權監督立法權的荒謬亂象，才是真正的“還權於民，落實國會民主”。



國民黨團表示，昨天是在場外的民眾與場內的投票的“立委”們，共同寫下民主的新頁，場外的民眾力挺“國會”改革。場內“立委”依法、依規的進行投開票，什麼是民主？符合程序正義的結果就是民主。也呼籲民進黨政府尊重“立法院”覆議投票的結果，“立法委員”們不分朝野共同以最新“國會”聽證調查權好好監督政府，才是人民真正想看到的新“國會”、新政府。



國民黨團最後喊話，賴清德所領導的民進黨政府要提出“國會”改革法案“釋憲”案前，真的要三思而後行。