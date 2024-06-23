仇長根語中評：大陸亮遏獨懲獨利劍

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社資料照） 中評社北京6月23日電（記者 李子寧）6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。就此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，“兩高三部”聯合發布關於懲治“台獨”頑固分子的《意見》，極具“嚴肅性”和“權威性”。希望民進黨當局看清楚，想清楚，不要忘乎所以，肆無忌憚。同時必須明確指出，《意見》不針對台灣民眾。大陸將按照《意見》，進一步做到精準指導“打獨、遏獨”，相信也會得到期待兩岸和平與反對“台獨”的廣大台灣民眾的支持。



仇長根表示，“兩高三部”聯合發布關於懲治“台獨”頑固分子的《意見》，也是首次依《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》制定懲處“台獨”頑固分子的法律規定，極具“嚴肅性”和“權威性”。《意見》對“台獨”頑固分子列出具體的極其嚴厲的懲治舉措，釋放出三大強烈信號：一是大陸啟動“反獨、遏獨、懲獨”的舉措，力度之大，前所未有，極具震撼力和威懾力。二是大陸警告“台獨”頑固分子必須懸崖勒馬，指出違法不可行，違法是“死路”。警告“台獨”頑固分子不要執迷不悟，不要幻想拿外部勢力當保護傘。三是“台獨”頑固分子唯有放棄“台獨”立場與主張，回到“一個中國”原則和“九二共識”共同政治基礎上來，其他別無選擇。

