王文濤會見德國副總理哈貝克

中評社北京6月22日電／據商務部網站：6月22日，商務部部長王文濤會見德國副總理兼經濟和氣候保護部部長哈貝克。雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。



王文濤表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十周年。中德經濟利益深度交融，兩國市場高度依存，故雙方加強合作不是風險，而脫鈎斷鏈才會造成最大的風險。中方願同德方一道，落實好兩國領導人重要共識，為雙方企業深化互利合作，營造開放公平的競爭環境，為中德、中歐經貿關係健康穩定發展注入更多正能量。



王文濤表示，歐盟在沒有成員國和業界申請的情況下，對中國電動汽車發起反補貼調查，且在調查過程中存在的不當做法違反了世貿組織規則。近期發布初裁披露，擬徵收畸高關稅，旨在打壓中國企業發展，是典型的保護主義措施，對此中方已明確表示強烈不滿和堅決反對。中方多次敦促歐方回到中法歐領導人三方會晤共識的正確軌道上，通過對話協商解決分歧，並早就做好了磋商準備。如果歐方一意孤行，中方將採取必要行動，包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟，堅定捍衛自身正當合法權益。如果歐方有誠意坐到談判桌前，中方也願通過對話協商，照顧彼此合理關切，以理性和專業的方式，避免貿易摩擦擴大升級。希望德方在歐盟內發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行。



哈貝克表示，德中都是全球化的支持者和受益者，當前世界局勢複雜動蕩，貿易保護主義上升。德國政府對歐盟發起對中國電動汽車反補貼調查深感憂慮，認為會對歐洲綠色轉型進程和消費者利益造成負面影響，也擔心德國在華車企利益受損。在當前形勢下，加征關稅是最糟糕的手段，將會陷入貿易摩擦升級的惡性循環，衹有對話協商才是解決問題之道。德方贊同中方關於通過對話解決問題的提議，並將向歐委會轉達，期待歐中雙方以建設性態度，通過協商談判，找到可行的解決途徑。