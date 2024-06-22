第四屆腹有詩書總決賽落幕　英華小學三度奪冠

第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。 總決賽暨頒獎典禮現場。 文灼非感謝來自14家大專院校的學者擔任顧問，為比賽提供許多寶貴的意見，以及一眾熱心的善長仁翁，連續幾年支持比賽。 教育局副局長施俊輝(右二)擔任總決賽暨頒獎典禮主禮嘉賓。 白玉贊助機構、鵬程慈善基金主席鍾志平致辭。 第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。 第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。(中評社記者攝) 第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮現場。(中評社記者攝) 中評社香港6月22日電／由灼見名家主辦的第四屆「腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽」總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。教育局副局長施俊輝擔任總決賽暨頒獎典禮主禮嘉賓，香港中文大學中國語言及文學系副教授陳煒舜博士，夥拍資深傳媒人範夏娃擔任主持。



比賽由聖公會聖彼得小學、英華小學、拔萃女小學、聖公會奉基千禧小學四強對壘，英華小學以530分第三度奪冠，聖彼得小學以500分勇奪亞軍，拔萃女小學以430分獲取季軍，奉基千禧小學以340分榮獲殿軍。聖公會聖彼得小學學生王馫奪得最佳表現獎。



灼見名家傳媒社長文灼非致歡迎辭，形容總決賽如科舉制度的最後一關──殿試，感謝陳煒舜教授撥冗擔任主持，讚揚他著作等身，足見比賽要求之高。他亦稱讚施俊輝副局長作為會考十優狀元，投身教育界貢獻了許多心血，為師兄妹學好中文不遺餘力，感謝他今天出席為同學打氣。



文灼非感謝來自14家大專院校的學者擔任顧問，為比賽提供許多寶貴的意見，以及一眾熱心的善長仁翁，連續幾年支持比賽。他表示，今年增加《論語》作為題目範圍，是希望同學飽讀詩書之外，也學會待人接物：孝敬父母、尊敬師長、與同學互相切磋砥礪，最終達至“氣自華”。



施俊輝致辭時首先恭喜同學脫穎而出，又感謝灼見名家多年來不遺餘力，推動同學學習中華文化，提供平台讓他們展示學習成果，以及教育同工循循善誘，為國家培育棟樑之才。他引用《荀子·勸學》的“不積跬步，無以至千裡；不積小流，無以成江海”，指出中華文化博大精深，須從多方向學習，點點滴滴地積累知識。他又以“君子之學，貴乎慎始”，寄語同學謹慎學習，才能成為有智慧的人，而小學正是關鍵的學習階段，教育局亦推出多項活動，加強語文和文化學習經歷。



他指出，今天的活動集結社會力量，讓同學有機會切磋交流之間，進一步認識中華文化的智慧，將來為傳承文化貢獻一己之力，十分有意思。

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白玉贊助機構、鵬程慈善基金主席鍾志平致辭時，笑語支持活動同時借機學習了不少中華文化知識，相當有意思。他稱今天是“皇者之戰”，相信參賽者已準備充足，即使得不到冠軍，參賽過程已飽讀詩書。他也感覺近年小學生的中國語文知識更多，會繼續支持比賽，以基金名稱寄語學生鵬程萬裡，有一個光明的未來。



紫檀贊助機構、中原地產亞太區主席及行政總裁黃偉雄表示，觀察到參賽同學記憶力很強，可見他們花費了許多時間學習，相信所有人在參賽過程中均有所得著，值得恭喜。雖然今天社會著重STEM教育，但他認為，衹有同時學習中國語文及文化，才能加強數碼素養能力，提醒我們科技不足之處。他覺得，參與比賽不只為了奪冠，學子們從小可以種下學習詩賦的種子，也十分重要。



紫檀贊助機構、旭日慈善基金代表旭日集團董事楊燕芝感謝灼見名家連續四年舉辦如此有意義的比賽。她祝賀同學成功從多家學校脫穎而出，精神可嘉。她表示，傳統文化承載了價值觀和智慧，是繼往開來的源泉，而中國語文就是學習的基礎：“你們的努力和付出得到了回報，亦將鼓勵更多同學學習中國語文，銘記自己中國人的身份，掌握中國文化的精髓。”

