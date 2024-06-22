第四屆腹有詩書總決賽落幕　英華小學三度奪冠

中評社香港6月22日電／由灼見名家主辦的第四屆「腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽」總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。教育局副局長施俊輝擔任總決賽暨頒獎典禮主禮嘉賓，香港中文大學中國語言及文學系副教授陳煒舜博士，夥拍資深傳媒人範夏娃擔任主持。
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|第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。
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|總決賽暨頒獎典禮現場。
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|文灼非感謝來自14家大專院校的學者擔任顧問，為比賽提供許多寶貴的意見，以及一眾熱心的善長仁翁，連續幾年支持比賽。
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|教育局副局長施俊輝(右二)擔任總決賽暨頒獎典禮主禮嘉賓。
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|白玉贊助機構、鵬程慈善基金主席鍾志平致辭。
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|第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。
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|第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮，22日於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行。(中評社記者攝)
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|第四屆“腹有詩書──全港小學校際中國語文常識問答比賽”總決賽暨頒獎典禮現場。(中評社記者攝)