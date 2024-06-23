快評：大陸懲獨力度空前　兩岸關係進新階段

中評社快評/6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》），並自發布之日起施行。《意見》一開頭即表示：為依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，切實維護國家主權、統一和領土完整，根據《反分裂國家法》和《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律以及相關司法解釋的規定，結合工作實際，制定本意見。



堅決“反獨“、不給“台獨”分裂勢力留下任何空間，是大陸一貫的政策主張和對台灣工作的重要內容。但是今年以來，特別是賴清德發表被稱為“台獨”告白的就職演說之後，兩岸情勢更趨嚴峻，大陸明顯加大了“反獨”、“遏獨”、“懲獨”、“治獨”的力度。



大陸從多個方面加大“反獨”、“遏獨”、“懲獨”、“治獨”的力度，其中力度最大的反映在兩個方面：一是加強軍事壓力，不久前的圍島軍演“聯合利劍－2024A”即是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒及對美日等外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，未來這種壓力還會持續甚至加強；二是這次《意見》的發布施行，使得未來的“懲獨”、“治獨”更具可操作性。



值得留意的是，《意見》還把“利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支援兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的”行為，將以分裂國家罪定罪處罰。



可以肯定，《意見》的施行將使兩岸關係進入新的發展階段。未來，“反獨促統”雖然還面臨許多挑戰，但“台獨”的空間必然進一步縮小，統一是大勢所趨、大義所在。

