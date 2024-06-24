季燁答中評：法治將是反“台獨”鬥爭新利器

廈門大學台灣研究院副院長季燁（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港6月24日電（記者 盧哲）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》），自發布之日起施行。廈門大學台灣研究院副院長季燁就此接受中評社記者專訪時解讀表示，《意見》的發布實施是一個強烈的信號：一方面，對於任何形式的“台獨”圖謀，大陸方面不會聽之任之，勢必嚴肅對待，強力反制。另一方面，我們反分裂、反干涉的工具箱儲備充分，除了此前的政治、經濟、軍事、對外關係等手段以外，運用法治思維和法治方式懲治“台獨”將是我們反“台獨”鬥爭的新利器。



季燁認為，《意見》在懲治“台獨”頑固分子方面設置了寬嚴相濟的舉措，既貫徹了大陸的基本刑事政策，也體現了懲罰與教育相結合的刑罰目的。把“台獨”頑固分子和廣大台灣同胞區別開來的做法，體現了精準打擊懲治“台獨”頑固分子的要求。



季燁表示，台灣地區新領導人賴清德在就職講話中赤裸裸地宣揚“兩國論”，毫不掩飾其“台獨工作者”的政治底色，發表了一份“倚外謀獨”“以武謀獨”的“台獨自白”。這種明目張膽、氣焰囂張的“台獨”論調是歷次台灣地區領導人就職講話所罕見的，也將會在“台獨”勢力之間產生示範效應和連鎖反應。在當前兩岸關係處於重要節點的時刻，《意見》的發布實施是一個強烈的信號：一方面，對於任何形式的“台獨”圖謀，大陸方面不會聽之任之，勢必嚴肅對待，強力反制。另一方面，我們反分裂、反干涉的工具箱儲備充分，除了此前的政治、經濟、軍事、對外關係等手段以外，運用法治思維和法治方式懲治“台獨”將是我們反“台獨”鬥爭的新利器。

