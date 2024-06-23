2024中國高等教育展在泰國舉辦

6月22日，在泰國曼谷吞武裡大學舉辦的中國高等教育展上，學生在中國高校展台前瞭解信息。（圖源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，2024中國高等教育展22日在泰國曼谷吞武裡大學舉辦，來自中國的32所高校參展，吸引眾多泰國師生前來咨詢交流。



泰國副總理兼能源部長披拉攀致辭說，此次中國高等教育展有助於推進泰中兩國教育學術交流合作，也為對赴華留學感興趣的泰國青年學生提供了更多選擇，幫助他們瞭解中國高等教育發展和各類獎學金信息。



中國駐泰國大使韓志強致辭說，教育交流合作是中泰友好合作的重要組成部分。此次中國高等教育展是中國國家留學基金管理委員會在泰國組織舉辦的首次大規模教育展，全面介紹展示中國數十所著名高校的招生、專業設置、培養方式等信息，是泰國各界特別是學校和師生們深入瞭解中國高校的一次難得機會，對促進中泰教育交流與合作具有重要意義。



中國高等教育代表團團長張俊發言說，此行組織清華大學、中國政法大學、北京航空航天大學等32所中國知名高校來泰辦展，希望借此機會進一步夯實兩國高校間交流與合作，推動兩國學生學者擴大雙向流動。



此次中國高等教育展由中國國家留學基金管理委員會和中國駐泰國大使館主辦，曼谷吞武裡大學承辦。