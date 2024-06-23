中國光伏產業助力歐洲能源轉型

這是6月19日在德國慕尼黑拍攝的2024年歐洲國際太陽能展現場。新華社發 中評社北京6月23日電／據新華社報導，2024年歐洲國際太陽能展21日在德國慕尼黑落下帷幕。展會主辦方德國太陽能促進公司創始人兼首席執行官馬庫斯·埃爾澤塞爾在展會期間接受新華社記者專訪時表示，中國光伏產業近年持續創新，為歐洲乃至全球提供有競爭力的優質產品，助力全球脫碳進程，期待中國光伏企業深化與歐方合作，鞏固“雙贏”局面。



作為世界太陽能產業的重要展會，本屆展會聚焦能源轉型，約3000家來自全球各地的參展商展出光伏組件、儲能系統、充電基礎設施等領域最新成果，吸引了來自一百多個國家和地區的約11萬名參觀者。



據埃爾澤塞爾介紹，今年展會吸引近1000家中國企業參加，數量超過東道主德國。這是自展會創辦以來，中國首次成為參展規模最大的國家。



埃爾澤塞爾說，每年在展會上都能見到來自中國光伏企業的創新成果。比如中國光伏製造商用更少的材料，製造出光電轉換效率更高的太陽能電池板，從而在同等裝機容量下使用更少的安裝空間。“這意味著我們在有限的土地上得以安裝更多太陽能設備。歐洲乃至全球脫碳進程受益於光伏行業創新，而這在很大程度上是由中國製造商推動的。”



在埃爾澤塞爾看來，包括太陽能在內的可再生能源對歐洲實現脫碳目標至關重要，歐洲當前在可再生能源領域發展勢頭良好，但要完全實現脫碳目標仍需努力。他說，在這種情況下，擁有與傳統能源相媲美的可持續產品非常重要。“我們需要太陽能電池板、新能源電池、電動汽車，以過渡到更清潔的能源供應和更清潔的未來，中國為此作出了顯著貢獻。”



他指出，許多中國企業還在電池領域與歐洲開展合作，在德國、匈牙利等國建立生產設施。他說，中國在光伏行業建立了一條從原材料到終端產品的完整價值鏈，在歐洲乃至全球都占有可觀市場份額，“希望在太陽能領域也能看到更多（像電池領域一樣的）合作”。

