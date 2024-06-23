福建武夷山持續淨化林業系統政治生態

中評社北京6月23日電／據中央紀委國家監委消息，“涉林系列案件查處後，我們堅持深化以案促改，從小切口入手，深挖作風和腐敗問題，進一步推動林業系統加強作風建設。”福建省武夷山市紀委監委有關負責同志告訴記者。今年5月，武夷山市紀委監委開展林業系統“吃喝風”問題專項整治，全面排查林業系統“吃公函”、超標準接待和超範圍接待等違規吃喝問題，持續淨化林業系統政治生態。



武夷山市林業系統系列案件的查處源於此前審計移送的問題線索。“線索反映武夷山市林業局原黨組書記、局長楊某的親屬違規承攬林業局造林撫育業務、通過林地違規獲利等情況。”武夷山市紀委監委第三紀檢監察室有關負責同志介紹：“我們隨即成立專案組展開核查，並提請市委對全市涉林政策落實情況開展機動式巡察，通過‘邊巡邊移邊查’機制，發現楊某存在利用職務便利為多名林業商人謀取利益，並向商人索賄等問題。”最終，楊某被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送司法機關處理。



以查處楊某案為契機，武夷山市紀委監委陸續挖出了林業系統一系列問題，包括市林業局商品林收儲工作流程混亂、調查報告內容造假，林業工作人員違規入股投資山場並從中獲利、收受可能影響公正執行公務的禮品等違紀違法問題。據瞭解，自楊某起，武夷山市涉林領域共有20名黨員幹部被立案審查調查，並受到相應處理。



一系列腐敗案件的發生，暴露出當地林業系統政治生態亂象。談及林業系統系列違紀違法案件發生的原因，武夷山市紀委監委有關負責同志介紹：“楊某自大學畢業後就在武夷山林業系統工作，先後在多個重要崗位任職，在行業中形成了特定的政商關係圈，導致林業系統政治生態遭到破壞。”



專案組還發現，林業系統各項制度不少，但並沒有貫徹落實到位，部分制度形同虛設，以至於林業系統以權謀私現象頻發。



經過深入分析研判腐敗案件發生的原因及特點，武夷山市紀委監委著力做好查辦案件“後半篇文章”，採取多種方式持續開展以案促改、以案促治工作，不斷推動職能部門完善管理、用人等制度。

