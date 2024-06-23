廣西幹部奮戰一線　鐵紀護航防汛救災

中評社北京6月23日電／據中央紀委國家監委消息，“潯江上的禤洲島出現險情，幾百戶群眾急需轉移！”6月19日，廣西壯族自治區梧州市藤縣塘步鎮紀委委員、駐村幹部吳慶軍接到電話後，連夜上島，與村幹部一道迅速組織群眾有序撤離。洪水已經湧上村民唐孔華家一樓，他女兒正為背不動癱瘓在床的老父親而急得團團轉，吳慶軍果斷背起老人爬上二樓。當日，參戰黨員幹部眾志成城，把近300戶群眾安全轉移出來。



入汛以來，廣西遭受連日大範圍強降雨襲擊，桂林、柳州、梧州、賀州等市河段水位持續上漲。自治區黨委常委，自治區紀委書記、監委主任房靈敏及時部署防汛救災監督工作，號召全區紀檢監察幹部聞“汛”而動、既督又戰，推動築牢保護人民群眾生命財產安全的堅實屏障。



按照自治區紀委監委部署，自治區紀檢監察機關堅持人民至上理念，深入抗洪一線靠前監督，既壓實相關部門責任，又積極投入防汛救災工作。



自治區、市、縣三級聯動監督，有力壓實防汛救災政治責任。自治區紀委監委班子成員深入災區督導，督促各級各部門扛牢防汛救災政治責任，全力以赴組織開展防汛救災工作。第五、第七監督檢查室派出骨幹下沉災區一線，指導市縣紀委監委督促職能部門切實履行防汛責任，為做好防汛救災工作提供堅強保障。



桂林漓江水位上升，為1998年以來最大洪水，成為全區防汛救災主戰場。桂林市紀委監委制發加強防汛救災監督工作的提示，督促提醒相關縣（市、區）和部門單位不折不扣做好汛情防範應對工作，堅決防止不服從統一指揮調度或消極應付，瞞報、漏報、遲報重大險情，履行職能不到位、失職瀆職，隱患排查搞形式、走過場等問題發生，確保防汛救災責任到位、措施到位。



桂林市紀委監委監督檢查室、臨桂區紀委監委及鄉鎮紀委組成聯合督導組，深入六塘鎮大江、小江等5個水庫及3個位於山區的行政村檢查。龍勝各族自治縣紀委監委督導組發現部分鄉鎮應急物資管理不科學等問題，督促立行立改，有效排除安全隱患。

