普京訪問朝鮮和越南有何深意？

中評社北京6月23日電／俄羅斯總統普京於6月18日至19日對朝鮮進行國事訪問，19日至20日訪問越南。訪問期間，俄朝關係提升至全面戰略夥伴關係，俄越簽署一系列重要合作協議，並發表關於深化雙邊關係的聯合聲明。



朝鮮與越南高調向俄示好、高規格接待普京引發世界矚目，也挑動了美國的敏感神經。



普京為何連訪亞洲兩國？此訪對俄朝、俄越關係有何影響？



俄羅斯與朝鮮和越南長期保持良好關係。普京此訪進一步鞏固提升了俄朝、俄越雙邊關係。



先看俄朝。朝鮮是俄羅斯在東北亞地區的傳統夥伴，也是俄在東亞乃至亞太地區保持影響力的重要支點。烏克蘭危機升級後，朝鮮通過承認烏東兩州獨立，顯著強化了與俄羅斯關係，俄朝“雙向奔赴”之勢日益凸顯，2023年雙方更是多次實現高層互訪，俄朝關係現已達冷戰後最高水平。



普京時隔24年再度訪朝最引人矚目的成果是雙方簽署《全面戰略夥伴關係條約》，為下階段雙邊關係發展明確了機制性框架，標誌著俄朝關係進入了新的發展階段。條約中包含共同防禦內容，即俄朝同意幫助對方抵禦“外部侵略”。



普京在朝鮮《勞動新聞》上發表題為《俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國：跨年代繼承的友好合作傳統》的文章，明確表態“朝鮮過去是，現在仍然是我們堅定的志同道合者和支持者，雙方將共同抵制西方阻撓世界多極化秩序的圖謀”。俄羅斯學者認為，此次訪問彰顯俄方對朝鮮的政治支持，也表明西方國家孤立俄羅斯的計劃已被挫敗。



再來看俄越。越南在冷戰期間同蘇聯有良好的夥伴關係，目前是俄羅斯在東南亞地區的重要夥伴國，2012年，越南和俄羅斯將雙邊關係定位提升至全面戰略夥伴關係。截至目前，越南也衹有中、俄、美、日、印、韓、澳七個全面戰略夥伴關係國。

