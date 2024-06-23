高溫“炙烤”北半球　多國受災影響民生

6月19日，在科威特費爾瓦尼耶省，警察在信號燈沒電時指揮交通。新華社發 中評社北京6月23日電／據新華社報導，北半球進入夏季後，多個國家和地區出現極端高溫、暴雨洪水等災害，造成大量人員傷亡和財產損失，民生受到嚴重影響。



連日來，高溫席捲美國多地。在美國西南部亞利桑那州菲尼克斯，已有至少6人因高溫死亡。本周，菲尼克斯氣溫最高達46攝氏度；俄亥俄州和印第安納州21日最高氣溫接近38攝氏度。



據美國媒體報導，異常高溫擾亂了美國數百萬居民的生活，多地停電讓民生更加艱難。密歇根州居民喬迪·德魯沙家已經停電兩天，冰箱裡的食材都壞了要扔掉。屋裡很熱，她和家人睡在相對涼快的地下室，想吹空調和給手機充電，只能去車裡。



歐洲地區也繼續被高溫“炙烤”。羅馬尼亞氣象部門21日發布高溫紅色預警。羅南部，包括首都布加勒斯特，本周最高氣溫或高達39攝氏度。高溫天氣將導致交通限制時間延長、火車延誤等。



克羅地亞南部達爾馬提亞地區21日發生大面積停電，包括該國第二大城市斯普利特、第三大城市裡耶卡、熱門旅遊目的地杜布羅夫尼克都受到了嚴重影響。據克羅地亞媒體報導，高溫導致用電量激增，電網過載發生崩潰。



大面積停電嚴重影響斯普利特等城市居民生活。21日，斯普利特最高氣溫達到40攝氏度，而人們卻無法使用空調或冰箱，供水也受到影響。停電還導致交通信號燈熄滅，斯普利特等地的交通一度癱瘓。



波黑電力系統21日下午也陷入癱瘓，導致波黑大部分地區停電數小時，據悉，原因也是電網過載。

