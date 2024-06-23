高溫“炙烤”北半球　多國受災影響民生

中評社香港6月23日電／北半球進入夏季後，多個國家和地區出現極端高溫、暴雨洪水等災害，造成大量人員傷亡和財產損失，民生受到嚴重影響。



連日來，高溫席捲美國多地。在美國西南部亞利桑那州菲尼克斯，已有至少6人因高溫死亡。本周，菲尼克斯氣溫最高達46攝氏度；俄亥俄州和印第安納州21日最高氣溫接近38攝氏度。



據美國媒體報導，異常高溫擾亂了美國數百萬居民的生活，多地停電讓民生更加艱難。密歇根州居民喬迪·德魯沙家已經停電兩天，冰箱里的食材都壞了要扔掉。屋里很熱，她和家人睡在相對涼快的地下室，想吹空調和給手機充電，只能去車里。



新華社報導，歐洲地區也繼續被高溫“炙烤”。羅馬尼亞氣象部門21日發佈高溫紅色預警。羅南部，包括首都布加勒斯特，本周最高氣溫或高達39攝氏度。高溫天氣將導致交通限制時間延長、火車延誤等。



克羅地亞南部達爾馬提亞地區21日發生大面積停電，包括該國第二大城市斯普利特、第三大城市里耶卡、熱門旅遊目的地杜布羅夫尼克都受到了嚴重影響。據克羅地亞媒體報導，高溫導致用電量激增，電網過載發生崩潰。



大面積停電嚴重影響斯普利特等城市居民生活。21日，斯普利特最高氣溫達到40攝氏度，而人們卻無法使用空調或冰箱，供水也受到影響。停電還導致交通信號燈熄滅，斯普利特等地的交通一度癱瘓。



波黑電力系統21日下午也陷入癱瘓，導致波黑大部分地區停電數小時，據悉，原因也是電網過載。



阿爾巴尼亞氣象部門預計本周末高溫天氣仍將持續，每天最高氣溫接近40攝氏度，但自下周起氣溫將逐步回落。雖然21日發生停電事故後，經過搶修已恢復供電，但隨著持續高溫，電力系統將持續處於高負荷狀態。



北馬其頓氣象部門21日提醒市民提防蛇類，由於近期在首都斯科普裡與奧赫裡德接連發生兩起蛇類咬傷事件，當局提醒市民高溫會引發蛇類行動異常並在人口聚集區出沒。此外，近期高溫也導致出現極端天氣的可能性增加，氣象部門22日發佈了暴雨預警，預計23日斯科普裡一帶可能出現暴雨、大風等惡劣天氣。



埃及氣象局預報，到26日前後，埃及大部分地區白天氣溫將超過40攝氏度。在首都開羅，預計25日最高氣溫將升至40攝氏度，而在南西奈省，25日最高溫預計將達到42攝氏度。



埃及氣象局預報和預警中心主任馬哈茂德·沙欣表示，埃及近期氣溫上升幅度高於正常水平。“熱穹頂”效應等因素導致今年熱浪持續時間比平時更長，過去僅持續4到5天，而今年達到10到14天。



孟加拉國連日來持續強降雨，導致河流水位上漲，東北部地區大片土地被洪水淹沒，洪水還對民宅、農作物、道路等造成廣泛破壞。錫爾赫特地區政府公佈的數據顯示，洪水襲擊了該地區至少136個市鎮和村莊，超百萬人受災。孟電力部門發佈公告說，由於持續洪水，錫爾赫特地區變電站、輸電線路、變壓器和電線桿被嚴重破壞。



聯合國兒童基金會駐孟加拉國代表在一份聲明中說，孟加拉國東北部洪水已造成77.2萬名兒童受災。其中，錫爾赫特地區超810所公立學校被洪水淹沒，近500所學校被用作臨時避難所。



據韓國氣象廳消息，22日至23日，韓國大部分地區將出現強降雨天氣，濟州島降雨量預計最多可達150毫米以上。對此，韓國行政安全部22日將濟州島、全羅南道、慶尚南道等地區的暴雨警報級別從“關注”提升至“注意”，同時要求有關部門及時做好事先管理及疏散引導工作。