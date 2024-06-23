﻿普京：韓國若向烏供武將“犯下大錯”

圖：普京和金正恩19日簽署《全面戰略夥伴關係條約》。＼美聯社 中評社北京6月23日電／韓國政府20日發表聲明，強烈譴責俄羅斯和朝鮮簽署《全面戰略夥伴關係條約》，並宣布將重新考慮向烏克蘭提供武器的方案。俄總統普京當天在結束對越南的國事訪問前表示，不排除向朝鮮提供武器，指這是西方軍援烏克蘭的後果。他警告韓國向烏克蘭提供殺傷性武器將會是一個“巨大錯誤”，一旦發生這種情況，俄方將作出相應決定，這將是“韓國領導人不會樂見的”。



【大公報訊】普京19日對朝鮮進行國事訪問期間，與朝鮮最高領導人金正恩簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，規定其中一方遭受他國侵略時，另一方需提供援助。普京還表示，不排除與朝鮮發展軍事技術合作的可能。外媒稱，由於該條約包含“共同防禦條款”，外界密切關注其對俄烏衝突及朝鮮半島局勢可能造成的影響。



韓國通過歐洲間接軍援烏克蘭



針對俄朝提升雙邊關係，美韓兩國反應最大。美國國務卿布林肯20日與韓國外長趙兌烈通電話，譴責俄朝簽署新條約對地區和平與穩定構成嚴重威脅。韓國政府當天發布聲明稱，任何直接或間接幫助朝鮮增強軍事力量的一切合作都是違反聯合國安理會決議的行為，將受到國際社會的監督和制裁。



韓總統室國家安保室室長張虎鎮指出，俄方此舉將使俄韓兩國關係惡化；面對威脅國家安全的任何行為，韓國政府將進一步強化美韓同盟的延伸威懾力量和美日韓安全合作體系，以消除朝鮮核威脅。此外，政府還將重新研討向烏克蘭提供武器的方案。



韓國總統府一名不願公開姓名的官員21日稱，韓國若向烏克蘭提供武器裝備，有多個選項，對烏軍事援助的程度如何，將取決於俄方今後在俄羅斯與朝鮮關係上的行動。韓聯社透露，韓方選項包括向烏克蘭提供其急需的155毫米口徑榴彈炮炮彈和防空系統。



俄烏衝突爆發兩年多來，韓國政府聲稱堅持不向烏克蘭提供殺傷性武器，只提供防彈衣、防毒面具等非致命性軍援。事實上，韓國近年向軍援烏克蘭的波蘭等國出口大量軍火，以這種方式間接軍援烏克蘭。

