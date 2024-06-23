全面生效一周年：RCEP重實效惠全球

在安徽合力股份有限公司的生產車間，工人們在生產銷往RCEP成員國的叉車（2023年6月1日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，時值南半球冬日，澳大利亞悉尼西南部維特萊爾公園工業區的合力大洋洲公司2775平方米的倉庫內，各類叉車整齊停放，工人駕駛貨車穿梭其中，一派火熱景象。



這是中國叉車巨頭安徽合力股份有限公司繼投資泰國曼谷後，再次落戶RCEP（《區域全面經濟夥伴關係協定》）成員國。自去年12月註冊大洋洲公司以來，合力今年前5個月在澳銷量同比增長63%。



“這充分證明了RCEP的關稅減免、通關簡化、貿易投資便利化等切實紅利，對於公司在RCEP成員國市場發展所帶來的積極影響。”安徽合力股份有限公司黨委副書記、總經理周峻說，今年公司已申領RCEP原產地證書333份，累計關稅減免約750萬元人民幣。



2020年11月15日，東盟10國和澳大利亞、中國、日本、韓國、新西蘭共同簽署RCEP，並推動協定於2022年1月1日正式生效。2023年6月2日，RCEP對菲律賓正式生效，標誌著RCEP對15個簽署國全面生效。



作為世界上參與人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自貿協定，RCEP已成為亞太區域經濟一體化的重要里程碑。2023年，RCEP區域內部貿易達5.6萬億美元，共吸引綠地投資2341億美元，是協議生效前的2021年的2.2倍。



中國國際經濟交流中心世界經濟研究部研究員逯新紅認為，在地緣衝突加劇、經濟全球化遭遇逆流，世界經濟復甦乏力的背景下，RCEP以經貿規則合力激活地區合作活力，初步形成了共享紅利、共促發展的區域合作新局面，是維護開放型世界經濟的重要支柱。



RCEP全面生效一周年之際，21日在安徽黃山舉辦的2024RCEP地方政府暨友城合作（黃山）論壇上，300餘名中外嘉賓會聚一堂，共同探討RCEP為世界帶來的新機遇、為區域貿易注入的新動能。

