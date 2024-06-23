“掘金”歐錦賽　小商品“出海”在加速

5月30日，義烏國際商貿城的商戶（左）向埃及客商介紹足球產品。（圖源：新華社） 中評社北京6月23日電／據新華社報導，歐錦賽激戰正酣，足球迷們迎來狂歡。千里之外的中國浙江義烏，不少接到客戶補貨訂單的商家正忙著備貨，以便這些琳琅滿目的商品能夠及時抵達歐洲，滿足球迷的需求。



溫從見在義烏經營球衣生意十餘年，今年歐錦賽他也接到了不少訂單。因為款式新穎，球衣頗受歡迎，歐錦賽還沒開始，他就已經往歐洲賣出了30多萬件球衣。



“像法國、德國、西班牙、波蘭、土耳其、意大利等隊，我們全部開發了原創球衣。”溫從見說，今年歐錦賽、美洲杯等足球賽事效應叠加，公司外貿訂單銷售同比上一年提升了30%。



歐錦賽和即將到來的巴黎奧運會帶動了體育消費熱潮，世界各地的採購商抓住商機，提前來到義烏採購各式各樣的體育產品。主營足球產品的吳曉明同樣在忙著給客戶發貨。“現在我的倉庫裡有一個櫃子的貨要發往法國，還有一個西班牙的客戶已經返單，預計近期發貨。”吳曉明說。



地處浙江中部的義烏雖不靠海，但商品從寧波舟山港通過海鐵聯運以及中歐班列，可以便捷通達全球。



“羽毛球拍、帽子、足球……”在義烏鐵路西站海關監管作業場所內，義烏海關關員正對著報關單仔細核對集裝箱內的貨物信息。這是義烏市雙浮進出口有限公司一批即將通過中歐班列出口的羽毛球拍等小商品，大約20天後，這批貨物將到達目的國格魯吉亞。



義烏海關監管二科科長周華偉介紹，為提升查驗速度，海關在義烏鐵路西站布置了智能卡口、智能監控系統等設備，通過X光掃描對貨物實施非侵入式查驗等方式實現了集裝箱自動進場、不開箱查驗。

