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湖南新晃突發山體滑坡造成8人失聯
http://www.CRNTT.com   2024-06-23 10:33:16


　　中評社香港6月23日電／記者從湖南省新晃侗族自治縣有關部門獲悉，6月23日凌晨4時許，該縣魚市鎮鬥溪村龍塘組發生山體滑坡，導致4棟房屋倒塌，8人失聯。

　　新華社報導，災害發生後，該縣迅速啟動應急預案，當地應急、消防、公安、衞健、人武部等部門趕赴現場開展救援工作。目前，災害點其他群眾已全部安全轉移，救援工作正在進行。

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