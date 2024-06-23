台軍方偵獲15陸機、6陸艦“3面夾台”

中評社香港6月23日電／台“國防部”23日表示，迄0600時止，偵獲陸機15架次(逾越“海峽中線”進入北部及西南空域8架次）、陸艦6艘次，持續在台海周邊活動。



根《中時新聞網》報導，台軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

