中評智庫：曹潤來論香港青年應擁有的科技觀

中評智庫基金會高級分析師、中評社工程技術部主任曹潤來發言（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港7月21日電（記者 李克思）第十五屆中評智庫青年論壇於6月19日上午舉行，中評智庫基金會高級分析師、中評社工程技術部主任曹潤來表示，科學技術是第一生產力，科學技術在社會發展中具有重要作用。他指出，當今世界正經歷著百年未有的大變局，從貿易戰到科技戰，科技的重要性日益凸顯，各個國家和地區都不斷加強對科技的投入，加速了科技的發展。對此，曹潤來認為，香港青年擁有全面、積極的科技觀，可以更好地投身於科技創新的時代浪潮中。



曹潤來表示，香港作為一個國際化都市，除傳統的金融、貿易和航運外，也日益重視科技發展。經過歷屆特區政府的努力和投入，香港科研基礎和實力取得一定進展。在基礎設施方面，香港擁有世界一流的通訊網絡和數據中心以及成熟的金融市場和法律體系，在政府支持下成立了多個科技園區，為科技創新企業提供了良好的運營環境、創業基地及資金支持，吸引數以千計的科技公司入駐，為科研帶來了廣闊的未來市場。另一方面，香港也加強科技人才的培育和引進。香港擁有數所全球百強大學，這些高校擁有一流的師資力量和研究設施，對培育本地科研人才發揮了重要作用。特區政府也推出了“科技人才入境計劃”、“高端人才通行證”等措施，進一步吸引人才到港，為支持本地科技研究發展儲備人才。



同時曹潤來也指出，當前全球科技競爭激烈，雖然香港在科技發展中取得一定成績，但仍面臨一些挑戰和不足。曹潤來表示，現在香港的經濟結構仍然以金融服務、貿易等為主，產業結構不平衡，科技產業在經濟中的比重相對較低，對科技人才的吸引力仍有不足。香港的土地、生活成本高昂，科技產業須投入大量資源且回報周期較長，導致本地市場規模較小，科技產業化步伐較慢。他認為，為解決香港科技發展面臨的挑戰和不足，進一步提升發展水平，香港的科技發展需積極融入國家與世界，獲得更多的機遇和資源。



對此，曹潤來提到，2021年國家“十四五”規劃明確支持香港建設成為國際創新科技中心， 特區政府也在2022年發佈了《香港創新科技發展藍圖》，為未來五至十年的香港創新科技發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，融入國家發展大局。

