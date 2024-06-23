美售台彈簧刀無人機　帥化民揪出致命缺陷

中評社台北6月23日電／美國日前宣布售予台灣總額3.6億美元、逾千枚的彈簧刀-300型（Switchblade 300）和“ALTIUS 600M-V”兩款自殺式攻擊無人機，引起外界關注。對此，退役陸軍中將帥化民指出，彈簧刀無人機的彈藥不是反裝甲類型的“錐形裝藥”，恐很難對付安裝防護柵欄的裝甲車輛，再加上又可能會面臨電子干擾，他直言，此型無人機“是垃圾”。



美國國防安全合作署（DSCA）18日宣布，售予台灣兩款自殺式攻擊無人機系統，分別為720套彈簧刀300型，及291套“ALTIUS 600M-V”遊蕩彈藥系統，總額3.6億美元（約新台幣116億元）。



根據《中時新聞網》報導，帥化民昨（22）日在中天政論節目《前進戰略高地》直言，彈簧刀-300型無人機“是垃圾”，他指出，該機重量約10公斤，彈頭由迫擊砲彈改裝，在俄烏戰爭初期，常被烏軍拿來攻擊俄軍坦克的車身或引擎蓋，但現在，俄軍已在坦克加裝頂部棚架等防護設施，並且實施電子干擾，導致攻擊效果變差。



帥化民接著說，迫擊砲彈的爆炸方式，是在信管觸碰到東西後引爆火藥，然而，打裝甲車通常是使用錐形裝藥，此彈藥的運作方式，是在擊中目標時產生火柱，燒穿裝甲板後對車內人員進行殺傷，迫擊砲彈沒有錐形裝藥，攻擊安裝防護柵欄的裝甲車輛時會提前爆炸，再加上又有電子干擾，“這個在戰場上是廢物”，所以俄烏戰爭打到現在，幾乎已看不到彈簧刀無人機了。