瓷韵風華——翡翠青瓷亮相北京老胡同！

“太平有象”（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京6月23日電（助理記者 馬一鳴）數千年以來，原始灰釉青瓷在歷史洪流之中逐步消弭，直至當今翡翠青瓷的驚艶登場，讓柴燒界的眾多追求者眾口稱嘆，至此逐漸撥開雲霧，書簡年以來灰釉青瓷的製作謎題，由台灣藝術家何志隆先生在實證中求得，並突破古代原始青瓷的限制，創造新一代的青瓷，為中華陶瓷文化的絢麗再添風采。6月22日，“瓷韵風華”——何志隆X王樂耕 2024精品展在北京市東城區東四胡同博物館拉開序幕，中評社記者受邀前往，一睹遠古青瓷的當代風華。



瓷器是中華民族貢獻給世界的重要發明，在中國已經有近四千年的歷史。原始青瓷在夏末商初已經出現，是從自然落灰釉得到的啟發，後來又據此發明了人工上釉技術而發展成為青瓷。直到南北朝時期，北方才派生出最早的白瓷，而青瓷則貫穿始終。然而，隨著人工礦物釉及金屬彩釉的廣泛使用和發展，兩千年前利用自然植物釉的傳統工藝技法已經失傳，只存有極為稀少的文物和歷史文獻。



台灣藝術家何志隆持之以恒研究原始青瓷器，力求恢復這種古代技藝，經過多年努力，他終於燒制出了與中國早期青瓷可媲美的青釉陶瓷。經過不斷探索，燒制出的植物釉青瓷已經與西漢時期的植物釉青瓷器不相上下，完成了對古代中國早期青瓷技術的成功恢復，不僅如此，何先生經過長期鑽研，改進燒制技術，成功燒制出了成功滿釉的青瓷器。在不斷的探索與實踐中，他燒制出了植物釉層層迭迭的翡翠青瓷。



《中國大百科全書》中描述，一種釉色似翡翠且呈現半透明或透明玻璃光澤的開片青釉瓷器，由於翡翠青瓷有其獨特的工藝技術，另高昂的燒造成本和太多的不可控因素，使得翡翠青瓷成為當代陶瓷藝術品中的稀罕之物，皆顯示了翡翠青瓷的開創性與獨特性，其藝術性足以當得起傳世的作品。翡翠青瓷創燒成功後，不斷得到國內外學術界和陶瓷藝術界的廣泛肯定，被國內外藝文界、學術界公認為有高精工藝難度。因其良品率低且無重復作品，具備稀有性和唯一性，屬中華優秀陶瓷文化傳承中創新出的藝術精品，有極高的藝術價值。



據何志隆先生的太太方桂陳女士，以及此次精品展策展人高鵬航介紹，何先生的最終目標並不是找到中國原始青釉陶瓷的源起，他的作品既是在傳承古代技藝，同時又在此基礎上創新工藝，在傳承的過程中創新。他有著深厚的文化積澱，想要去填補中國陶瓷史上的空白。不僅如此，何先生的作品里一定會看到的就是中國的元素，“像孔雀、玄鳥，都是有著美好寓意的文化符號，深受我們中國人的喜愛，能讓人一看就知道這屬於中國文化。”他們說。

