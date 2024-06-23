新方法可測量土壤中微塑料污染含量

中評社香港6月23日電／受人類活動影響，納米和微米級微塑料（N/MP）污染廣泛存在於土壤、海洋、空氣中甚至人體內，其危害日漸嚴重。日本研究人員近期開發出一種新方法，利用光譜法在兩種波長下測量不同土壤類型中的N/MP含量。



環境中很大一部分N/MP存在於土壤中，瞭解土壤中N/MP的分佈和遷移對於應對其威脅至關重要。目前要測量土壤中N/MP的含量，需要先將土壤中的N/MP與有機物等分離開來，再利用拉曼光譜等方法檢測。但現有方法對技術要求較高且分辨率有限，此外在分離土壤過程中常會丟失一部分N/MP，導致測量不准。



新華社報導，日本早稻田大學等機構研究人員開發出一種新的可測量土壤中N/MP含量的光譜法，無需將土壤中的有機物分離出去。其原理是使特定波長的光穿過樣本，利用N/MP和土壤顆粒吸收光譜差異來量化N/MP。因此找到合適的波長來區分N/MP和土壤顆粒十分關鍵。



研究人員將6種在粒徑分佈、有機物含量等方面呈不同特性的幹土壤樣本製成懸浮液，並與聚苯乙烯（一種常見微塑料成分）納米顆粒混合，形成6種不同的模擬含N/MP污染物的土壤懸浮液。N/MP含量均保持在每升5毫克。然後使用分光光度計測量這些土壤懸浮液在200納米至500納米波長範圍的吸收光譜，並據此確定幹土壤中N/MP的含量。隨後找出測量N/MP的兩種波長的最佳組合。



研究顯示，使用220納米至260納米和280納米至340納米波長組合時，6個樣本的誤差最低，因此適合測量不同土壤類型中的N/MP含量。研究人員還創建了土壤懸浮液中N/MP含量與添加到幹土壤樣本中的N/MP含量之間的校準曲線，從而能準確估算幹土壤中N/MP的含量。



研究成果近期發表在《生態毒理學與環境安全》雜誌上。研究人員表示，該方法可以用作土壤中N/MP含量的初步評估工具，以幫助人們進一步瞭解N/MP在土壤中的分佈和遷移。