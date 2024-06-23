多位球迷衝場找C羅自拍　葡萄牙隊主帥擔憂

中評社香港6月23日電／克·羅納爾多（C羅）到底有多火？據記者的不完全統計，22日葡萄牙隊與土耳其隊比賽現場，至少有6到7名球迷衝入場內，試圖與C羅擁抱或自拍合影。



本場比賽，C羅在下半場第56分鐘送出助攻，當時葡萄牙隊3:0領先，大局已定，球迷們的心思早已飛到了比賽之外。



新華社報導，第一個衝入場內的是一位身穿紅色訓練服的小球迷，他在第69分鐘繞過安保人員衝到了自己的偶像面前。面對小球迷C羅顯然心情還不錯，笑著與他自拍。隨後，在全場球迷的歡呼聲中，這名小球迷被安保人員護送離場。



有人與C羅合影成功，這無疑激發了更多球迷的熱情，場面逐漸失控，一個又一個球迷衝入場內，他們都拿出手機試圖與C羅自拍。甚至有身穿土耳其球衣的球迷也“叛變”了，進場後直奔C羅而來。一位衝進場沒能獲得C羅合影的小球迷，更是急得哇哇大哭。



比賽一次又一次被打斷，C羅的情緒也明顯受到影響，他先是沮喪地舉手，而後又有意識地躲避球迷的鏡頭。畢竟，他還在苦苦追尋自己本屆歐錦賽的第一個進球。



比賽結束後場面更加混亂，又有至少3名球迷衝入場內，但迅速被安保攔住。



對於C羅這樣的超級球星來說，球迷衝進場內早已是司空見慣。但在同一場比賽內連續這麼多次的球迷衝場，也是非常罕見。



葡萄牙隊中場貝爾納多·席爾瓦感嘆：“因為有球迷進入球場而不得不停止比賽，這有點煩人，但這就是你想要在足球界獲得這麼大認可所需要付出的代價。”



“這很讓人擔憂，”葡萄牙主帥馬丁內斯說，“我們都喜歡這些球迷，但如果（衝入場內）這些意圖是錯誤的，那將是一個非常困難的時刻。球員就會暴露在風險之下，我們需要小心，我認為這種情況不應該發生。”



“也許我們應該向球迷傳達這樣一個信息——這不是正確的做法，你不會從中得到任何好處。（比賽中）球迷們在球場上奔跑，讓球員面臨如此大的風險不是好事。”



“我們很幸運，至少今天衝進場內的球迷的意圖都是好的。”馬丁內斯說。