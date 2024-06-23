湖南沅陵極端強降雨致1人死亡1人失聯

中評社香港6月23日電／記者從湖南省沅陵縣委宣傳部獲悉，該縣五強溪鎮22日遭遇極端強降雨天氣，引發五強溪鎮轄區內河流萬洋溪發生山洪，在集鎮形成嚴重內澇。截至23日上午，極端強降雨天氣已造成1人死亡，1人失聯。



新華社報導，據瞭解，五強溪鎮從22日凌晨2時至8時6個小時降雨達337.8毫米，6小時、12小時、24小時降雨量均已突破歷史極值。



災情發生後，沅陵縣迅速啟動應急預案，有關部門緊急組織開展受災群眾基本生活保供，電力、通訊、道路恢復，集鎮抽水排澇等工作。

