中評編譯：外交大轉換期韓國需要什麼？

韓國亞洲大學政治外交學科教授金興圭（圖源韓國《中央日報》） 中評社首爾6月24日電（記者 崔銀珍編譯）韓國亞洲大學政治外交學科教授金興圭日前在韓國《東亞日報》網站上發表專欄文章，指韓國外交面臨危機，需要在選擇美、日、中、俄四大國家的派駐大使人選上更下功夫。文章編譯如下：



外交面臨危機。推動國際秩序變化的中美戰略競爭要求大轉換現有的國際政治、經濟、安保慣例。自由主義的世界秩序正在發生巨大動搖，權威主義和國家資本主義勢力正在迅速擴大。一直以來，韓國都是美國自由主義霸權秩序的最大受益者。在發展中國家中，沒有一個國家像韓國一樣同時成功實現了產業化、民主化、數字化。韓國成為擁有世界前20名國力、前10名經濟力、前10名軍事力的國家。甚至韓國是第四次產業革命的核心物資半導體生產國之一。



美中戰略競爭的走向目前還是個未知數。如果依靠國際政治的最終紛爭解決方式"戰爭"，10年內國際秩序將會發生大變化。如果選擇意識形態擴張戰略，代理戰的格局將會加強，目前的格局將持續10年以上。如果按照美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文提出的那樣，選擇通過技術革新和加強國內力量的競爭戰略，其時間可能會長達數十年。一般預測認為，美中戰略競爭的過程對於在現有秩序中取得成功的韓國來說，可能會成為巨大的危機和考驗的時間。作為通商國家，韓國很難自行改變國際、結構性條件，比起通過戰爭改變國際秩序，韓國更願意自然地維持現狀或以和平方式解決紛爭，推進這一方案的力量對於國家的生存至關重要。

