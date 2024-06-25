多位韓專家答中評 談朝俄峰會影響

朝俄領導人會晤（圖片來源：AFP） 中評社首爾6月25日電（記者 崔銀珍）日前，俄羅斯總統普京時隔24年訪朝，與金正恩會晤，並簽署《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦全面戰略夥伴關係條約》等一系列動作引發國際關注。多位韓國半島問題專家接受中評社記者的電話採訪，對朝俄首腦會談的結果及對朝鮮半島安全所帶來的影響進行了評價。



韓國慶南大學軍事學系特邀教授，前日本大阪總領事、韓國國家安保戰略研究院研究委員趙成烈表示，通過此次朝俄會談在法律上與俄羅斯簽訂了軍事安保合作協議，對朝鮮體制的穩定起到了很大的幫助。正如韓國國家安保室長張虎鎮所說，韓國政府擔心朝俄合作已經越過了紅線。由此可見，韓國政府對於朝鮮不僅僅是單純地應對韓美聯合戰略，尤其是確保直接威脅軍事衛星或洲際導彈等美國、威脅韓美同盟的高水平軍事力量，非常擔心。



趙成列說，如果不能消除這些部分，可能在韓國政府一直猶豫不決的韓日或韓美日安保合作，會考慮取得更高階段的進展。換句話說，目前不僅是韓國國內強硬派，日本或美國的強硬派也有可能推進此前未能推進的《韓日相互軍需支援協定(ACSA)》或韓美日之間(去年在戴維營達成協議的)多少有些鬆散的安全對話協議水平更高的軍事合作。像這樣，此次朝俄會談反而很可能成為提高韓美日軍事合作的契機。訪問越南後，普京總統雖然對此協議做出一些解釋，但還是不夠。如果不能拿出讓韓國政府信服的內容，將很難阻止韓國內強硬派或美國和日本推進進一步的安保合作。

