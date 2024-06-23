特朗普稱已確定副手人選　或總統選舉辯論亮相

中評社香港6月23日電／美國前總統、共和黨總統參選人特朗普表示，已確定選舉副手人選，但未能向任何人透露，不過，他又稱這名競選拍檔很有可能在本月27日晚舉行的總統選舉辯論中亮相。



據香港電台報導，美國傳媒分析，北達科他州州長伯格姆、佛羅里達州參議員魯比奧和俄亥俄州參議員萬斯是特朗普副手的熱門人選。



另有報導就引述特朗普早前聲稱，將於下月15日的共和黨代表大會上，或大會召開前宣布副手人選。